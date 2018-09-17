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بلومبرج: أوبر تجري محادثات لشراء منافستها كريم

07:18 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
بلومبرج: أوبر تجري محادثات لشراء منافستها كريم

أوبر وكريم

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وذكرت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة.

كانت بلومبرج قالت في السابق إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

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