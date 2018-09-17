الاستثمار تطلق مسابقة لاختيار الشركات الرائدة في المسؤولية المجتمعية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.

وقالت الوزيرة إن المسابقة تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي.

وأضافت أن الشركات ستقوم باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR

وذكرت أن الوزارة قررت عمل هذه المسابقة، بعد أن نص قانون الاستثمار لأول مرة على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في المجالات التي تتعلق بالمسابقة، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت أنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، ونشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة.

كما تشمل هذه الحوافز توفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري.

وبحسب الوزيرة، ستكون الأولوية في دعوة الشركات الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن من ضمن الحوافز حضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.