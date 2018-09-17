الاستثمار: 29% زيادة في عدد الشركات التي تم تأسيسها العام الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار، إن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي ارتفع بنسبة 29.1% مقارنة بعام 2016-2017، لتصل إلى نحو 20 ألف شركة.

وأضاف فواز خلال مؤتمر الإعلان عن مؤشرات الاستثمار عن عام 2017-2018، اليوم الاثنين، أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 64% عن العام السابق عليه لتسجل 49 مليار جنيه مقابل 29.8 مليار جنيه.

وذكر فواز أن هناك زيادة في عدد التوسعات التي قامت بها الشركات خلال العام الماضي بنسبة 61% عن العام السابق عليه، ولكن بزيادة في رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 3.5% عن العام السابق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لنشر مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات المختلفة، حيث يجري إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة.

كما تعمل الوزارة على التوسع أيضا في إنشاء المناطق الحرة من أجل العمل على زيادة التصدير، حيث يتم إنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية، وفقا لمالك فواز.

وأشار فواز أيضا إلى الوزارة تعمل على التوسع في المناطق الاستثمارية، حيث يجري إنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منها 3 في القليوبية، وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف في الجيزة، ودمياط والشرقية، وسيتي سنتر بالقاهرة، والسويس والإسماعيلية في امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء وأسوان.

وقال فواز إن الوزارة تلقت 825 طلبا خلال الستة أشهر الماضية للاستفسار عن الفرص الموجودة في الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق نسخة محدثة من خريطة الفرص الاستثمارية قريبا.

وأضاف فواز أن الوزارة أطلقت هذا الأسبوع خدمة المسؤولية المجتمعية عبر الانترنت، عبر الإجراءات الإلكترونية.