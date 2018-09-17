وزير الرياضة: القوات المسلحة في قلوب المصريين

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القوات المسلحة في قلوب جميع المصريين لما تقدمه من جهود مخلصة وتضحيات عظيمة للحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، داعيا الشباب إلى نشر ثقافة التطوع وخدمة المجتمع وممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر، والفنان سامح الصريطي، والدكتور أشرف محمود المنسق العام للاتحادات وشباب محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط بنادى رأس البر الرياضي، اليوم الاثنين، في حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

تضمنت الندوة الحديث عن الملحمة التاريخية وما قدمه أبناء القوات المسلحة من تضحيات فداء لأرض الوطن الغالى في حرب أكتوبر، كما ألقت محافظ دمياط كلمة عن يوم السادس أكتوبر ووصفته بيوم العبور من اليأس إلى الأمل والعزة والكرامة، كما عبرت عن تقديرها العميق لدور القوات المسلحة وما قدمته من تضحيات.

وفي نهاية اللقاء دعت المحافظ ووزير الشباب والرياضة الشباب إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لمواجهة الأفكار المتطرفة والمضللة، وتسلمت محافظ دمياط درع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية من وزير الشباب والرياضة، كما تم تكريم البطل اللواء يسري عمارة، كما كرم الاتحاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأجرى الوزير رفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية والشبابية بمدينة رأس البر، واستهلا الزيارة بتفقد المدينة الشبابية وورش العمل بها وأهم الأنشطة التي يقوم بها الشباب بالمدينة، كما شهدا ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالصالة الرياضية المغطاة.

وأكد الوزير خلال الزيارة أنه سيوفر الاحتياجات اللازمة لتلك المنشآت، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الرياضية والشبابية.

كما شارك في المسيرة المقامة بمنطقة اللسان بمشاركة المئات من شباب المحافظة، وكذلك ماراثون الدراجات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحفيزهم على نمط الحياة الصحيح.