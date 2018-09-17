شركات عالمية ترفع استثماراتها في مصر بعد تحسن مناخ الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

رفعت عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر استثماراتها خلال العام المالي الماضي، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الاستثمار.

وقال المسؤولون إن التغييرات التي أجرتها مصر في مجال الاستثمار ساهمت في توسع أنشطتهم.

وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إن شركته ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد في منطقة غرب المنيا خلال العام المالي الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن في العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.

وبحسب محمد الحوت، المدير التنفيذي لشركة "GLC" اللبنانية للدهانات، فإن خطة الشركة التوسعية القادمة تتمثل في اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الإفريقية، من خلال موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة.

وقال إن شركته ضخت 120 مليون جنيه استثمارات في العام الماضي، متابعًا أن مصر تشهد انطلاقة في السوق العقارية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بلال الشعبي، العضو المنتدب لشركة ينا القابضة المغربية، إن شركته ضخت استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه ضمن مشروعين للشركة في مصر.

ووفقًا لمحفوظ علي سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أرما للزيوت اليمينية، فإن الشركة رفعت خلال الفترة الماضية خطوط تكرير وتعبئة الزيوت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للزيوت باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والجودة العالية في تكرير وصناعة الزيوت، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

كما ضخت الشركة استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه خلال العام الماضي في مصر، بحسب ما ذكره سعيد.

وقال إيمانويل ساجلس، المدير العام لشركة لكناوف الإلمانية، إن الشركة قررت استثمار 10 ملايين دولار في العام الماضى لتعزيز وجودها في واحد من أكثر الأسواق نموًا في العالم.

ووفقًا لأحمد الفخراني، المستشار القانوني للشركة المصرية الألمانية للبورسلين، فإن الشركة توسعت العام الماضي وأضافت خطوط إنتاج جديدة، تُقدر بـ20 مليون دولار، والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن سنويًا، بدلًا من 16 ألف طن، وزيادة الأيدي العاملة المصرية بالشركة.

وضخت شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية استثمارات تُقدر بـ 20 مليون يورو، وزيادة طاقة مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمي بنسبة 100%، بحسب ما قاله الرئيس الإقليمي للشركة شريف عبد الفتاح.

وخصصت شركة لوريال الفرنسية 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزًا للتصدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لما ذكره رئيس الشركة، بنو جوليا، بالمؤتمر الصحفي.

وتوسعت شركة مارس ريجلي الأمريكية في مصر بقيمة مليار جنيه في فبراير الماضي، وفقًا لما قاله أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس ريجلي الأمريكية في مصر.

وأضاف في المؤتمر أن الشركة أضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وضخا شركة كارجيل الأمريكية إنها ضخت 150 مليون دولار استثمارات في العام المالي الماضي، وفقًا لما قاله أحمد ترك، المدير العام للشركة بمصر.

وتابع أن الشركة بدأت في 2018 بتزويد السوق المصري بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة سيمكس مصر المكسيكية، في مؤتمر عن قرب إنتاج الشركة لنوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة، ويخرج غازات كربونية بنسبة 15 – 20% وبه أقل نسبة أتربة.

وأضاف أن هذا يأتي بعد ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا بطاقة سنوية تُقدر بنحو 120 ألف طن.

وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة للشركة في مصر العام الماضي نحو 80 مليون دولار تم ضخها كزيادة في رأسمال الشركة.، وفقًا لما قاله دون كواك الرئيس التنفيذي لشركة إل جي الكورية للإلكترونيات بمصر.

وقال جانج وينشاو، رئيس مجلس إدارة شركة جوشي الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل إنتاج الفايبر جلاس في مصر.

وأضاف أن الشركة انتهت بالفعل من عمليات الإنشاء وبدء التشغيل الفعلي منذ أيام، وتنتج الشركة نحو 200 ألف طن سنوياً، وتتيح ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة.

وقال محمد عامر، المدير المالي لشركة "سكاتك سولار" النرويجية، إن استثمارات الشركة بلغت 500 مليون دولار حتى الآن، وتنوي الشركة ضخ 200 مليون دولار أخرى في 2019، لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتستعد شركة ميرسك للملاحة عمل جولة تسويقيه تنطلق في أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد، وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، وفقًا لما قاله لارس كرستنسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للملاحة.

وقال مسعود عبد الدايم، المدير التنفيذي لمؤسسة الحكمة الأردنية، أكبر شركة أدوية أردنية/ بريطانية، إن الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المصانع في مصر.