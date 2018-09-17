الراجحي السعودية ترفع استثماراتها بمصر 150 مليون جنيه خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، إن شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، التابعة للمجموعة رفعت استثماراتها في مصر خلال العام المالي الماضي بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن الشركة تخطط لرفع استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات المقبلة.

وتابع أن مصر اتخذت عدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد.

و"زادنا" هى شركة مساهمة مصرية برأسمال سعودي وتعمل في مجال زراعة وإنتاج وتخزين وتصنيع وتسويق التمور ولديها 12 فرعا لتسويق التمور بالسوق المصري.