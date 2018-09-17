إديسون الإيطالية: استثماراتنا في مصر ارتفعت العام الماضي 250 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة إديسون الإيطالية الإيطالية، المتخصصة في مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات الشركة في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار في العام المالي الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بوازرة الاستثمار اليوم الإثنين أن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى رغبة الشركة في تنمية أعمالها في مجالات نقل وتداول الغاز، خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة في مصر وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وتستهدف مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، عبر استيراد الغاز الطبيعي من دول في شرق المتوسط وإسالته في مصر وإعادة تصديره لدول أخرى، إلى جانب إمكانية تصدير الفائض عن الإنتاج من الحقول المصرية.