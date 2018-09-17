وزيرة البيئة: حزم استثمارية للعاملين في مجال تدوير المخلفات

كتب- مصطفى عيد:

دعت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المستثمرين إلى المشاركة في منتدى الاستثمار والتنوع البيولوجي الذي تنظمه وزارة البيئة تحت رعاية سحر نصر وزيرة الاستثمار في شرم الشيخ خلال يومي 14 و15 نوفمبر المقبل.

وقالت وزيرة البيئة خلال مؤتمر اليوم الإثنين بوزارة الاستثمار للإعلان عن مؤشرات الاستثمار في عام 2017-2018، إن هذا المنتدى سيعقد على هامش استضافة مصر المؤتمر الـ 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأضافت أنه تم اختيار 5 قطاعات لموضوعات منتدى الاستثمار والتنوع البيولوجي المزمع تنظيمه الشهر بعد المقبل، مشيرة إلى أن وزارتها بدأت تضع حزما استثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مجال تدوير المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاهتمام بالاستدامة واستخدام الموارد بكفاءة وتوافق الصناعات مع المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالمعايير البيئية من أجل زيادة الصادرات والتوسع والنهوض بالاقتصاد.

وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية خلال الفترة الأخيرة سواء من حيث إدخال الخدمات الحيوية لبعض القرى أو تدريب الشباب لسد الفجوة بين قدراتهم واحتياجات السوق، إلى جانب إدخال عملة صعبة للبلاد من خلال التصدير.

وتحدثت سحر نصر عن تأكيد قانون الاستثمار الصادر العام الماضي على دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، ونصه على بنود لتحفيز الشركات للقيام بهذا الدور.