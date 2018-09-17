هشام توفيق: نأمل ألا تتأثر الطروحات الحكومية باضطرابات الأسواق الناشئة

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- محمود بكار:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه يأمل ألا تتأثر طروحات الشركات الحكومية المرتقبة في البورصة، بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير، "الخوف أنه في حال تأجيل برنامج الطروحات يعطي رسالة سلبية".

وقال توفيق، "ما صدقنا بدأنا موضوع الطرح ونتمنى ألا يتأثر بالاضطرابات في الأسواق الناشئة، ونأمل أن تنجح الطروحات خاصة إن الوقت الحالي مش أفضل حاجة".

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 23 شركة وبنكا.

وتستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية للموازنة العامة، وذلك من إجمالي ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى التي تشمل 5 شركات.