  • عاجل: وزير المالية لمصراوي: خفض الدين الخارجي لأقل من 80 مليار دولار في 2021 (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    وزير قطاع الأعمال: طرح 5 إلى 10 شركات تابعة في المرحلة الثانية للطروحات

    01:23 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    وزير قطاع الأعمال: طرح 5 إلى 10 شركات تابعة في المرحلة الثانية للطروحات

    وزير قطاع الأعمال

    كتبت- شيماء حفظي:

    توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، طرح 5 إلى 10 شركات من الوزارة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات.

    وقال اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي "اتوقع من 5 إلى 10 شركات من وزارة قطاع الأعمال في المرحلة الثانية من الطروحات".

    وعندما أعلنت الحكومة عن أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، كانت تضم 23 شركة وبنكًا ضمنها 8 شركات لوزارة قطاع أعمال، وهو ما يعني أن الشركات المقرر طرحها قد يرتفع عددها بعد تصريحات الوزير.

    وقال الوزير، في المؤتمر إن لجنة الطروحات ستجتمع بعد بدء المرحلة الأولى من البرنامج، ربما في أكتوبر أو نوفمبر، لمتابعة أو دراسة البرنامج، والتي سيكون متبقي فيه 18 شركة وبنك ووضع محددات المراحل الأخرى.

    وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 23 شركة وبنكا.

    وتستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية للموازنة العامة، وذلك من إجمالي ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى التي تشمل 5 شركات.

    هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال البورصة الحكومة

    الخبر التالى:

    وزير المالية لمصراوي: خفض الدين الخارجي لأقل من 80 مليار دولار في 2021
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان