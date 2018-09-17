وزير قطاع الأعمال: طرح 5 إلى 10 شركات تابعة في المرحلة الثانية للطروحات

كتبت- شيماء حفظي:

توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، طرح 5 إلى 10 شركات من الوزارة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات.

وقال اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي "اتوقع من 5 إلى 10 شركات من وزارة قطاع الأعمال في المرحلة الثانية من الطروحات".

وعندما أعلنت الحكومة عن أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، كانت تضم 23 شركة وبنكًا ضمنها 8 شركات لوزارة قطاع أعمال، وهو ما يعني أن الشركات المقرر طرحها قد يرتفع عددها بعد تصريحات الوزير.

وقال الوزير، في المؤتمر إن لجنة الطروحات ستجتمع بعد بدء المرحلة الأولى من البرنامج، ربما في أكتوبر أو نوفمبر، لمتابعة أو دراسة البرنامج، والتي سيكون متبقي فيه 18 شركة وبنك ووضع محددات المراحل الأخرى.

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 23 شركة وبنكا.

وتستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية للموازنة العامة، وذلك من إجمالي ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى التي تشمل 5 شركات.