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    هشام توفيق: طرح 5 شركات في البورصة بأسعار في حدود 10% من سعر السوق

    01:04 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    هشام توفيق: طرح 5 شركات في البورصة بأسعار في حدود 10% من سعر السوق

    وزير قطاع الأعمال

    كتبت- شيماء حفطي:
    تصوير- محمود بكار:

    قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، اليوم الاثنين إن الحكومة ستطرح حصصًا إضافية في 5 شركات حكومية بالبورصة خلال 3 أشهر.

    وأضاف أنه سيتم طرح هذه الشركات بالسعر الموجود في البورصة ( إضافة إلى أو ناقص منها 10%).

    وتابع توفيق "سنطرح مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات".

    وأضاف توفيق أنه تم الاتفاق على أن يكون الصندوق السيادي، التي بدأت مصر في إنشائه، أن يضم إليه الأصول التي لا تحتاجها الوزارة.

    "ممكن أبيع للصندوق، ولا أعتقد أن هذا هو هدف الصندوق، الاستثناء أن أعطي للصندوق أصولا لا أحتاجها وليس العكس" بحسب الوزير.

    وقال عائدات بيع الأراضي، يتم الاتفاق عليها بين الشركة القابضة ووزارة المالية، إذا كان هناك حاجة لـ 100% من إيرادات بيع الأصول، فهذا يقلل من التزامات المالية نحو الشركات.

    هشام توفيق البورصة وزارة المالية

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