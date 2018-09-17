2.1 مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية الموسم الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قيمة صادرات القطاع ارتفعت خلال الموسم الزراعي الماضي إلى 2.1 مليار دولار، لتسجل بذلك طفرة غير مسبوقة خلال العشرين سنة الماضية.

وأضاف الدمرداش، أن قطاع التصدير الزراعي زاد إلى نحو 4 ملايين طن خلال الموسم الماضي (2017-2018) مقابل 1.7 مليون طن خلال موسم (2005-2006) والذي سجل وقتها نحو 485 مليون دولار فقط.

وتحتل دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية، حيث تستقبل نحو 850 ألف طن حاصلات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 630 مليون دولار، بحسب الدمرداش.

وتصل قيمة ما تستورده دول الاتحاد الأوروبي من محاصيل زراعية مصرية نحو 30% من إجمالي صادرات القطاع، وتتمثل في الخضر والفاكهة الطازجة، وفقا للدمرداش.

وبحسب الدمرداش، فقد وصلت منتجات مصر الزراعية لأسواق لم تصل إليها من قبل مثل الصين واستراليا وكندا وبنجلاديش وإندونيسيا والهند، وأنه جاري العمل علي فتح أسواق أخرى جديدة مثل فيتنام والفلبين وتايلاند والبرازيل وأورجواي والأرجنتين واليابان وغيرها من الأسواق الواعدة.

وقال الدمرداش، إن المجلس ينظم ورشة عمل غدا الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز المساعدة الفنية وتبادل المعلومات التابع للمفوضية الأوروبية TAIEX ، لإطلاع العاملين في القطاع والجهات المختصة بالمراقبة والإشراف على عملية إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية على أخر المستجدات لإشتراطات ومتطلبات الدول المستوردة.