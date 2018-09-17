"إيجاس": 16 كشفا غازيا بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية العام الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة حققت 16 كشفا بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية خلال العام المالي الماضي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنمية للغاز الطبيعي ووضعها على الإنتاج، واستكمال مشروعين آخرين والتي بلغت استثماراتها أكثر من 5.6 مليار دولار بالإضافة إلى 26 بئرا تنموية أخرى.

وأضاف البقلي، أنه تم تحقيق كشفين للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل خلال عام 2017-2018 بعد أن أدت النجاحات المتحققة في اكتشافات غاز المتوسط إلى تحفيز الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها الاستكشافية في هذه المنطقة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وذكر أن هذه الجهود ساهمت خلال العام الماضي في زيادة الإنتاج تدريجيا على مدار العام حيث بلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا وزير البترول أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017-2018.

وأشار البقلي إلى أن الشركة انتهت خلال العام الماضي من تنفيذ أولى مراحل مشروع المسح السيزمي الإقليمي بمنطقة غرب البحر المتوسط والذي يعد أكبر مشروع من نوعه يتم تنفيذه بالبحر المتوسط.

وقال إن تلك المرحلة نجحت في جذب اهتمام العديد من شركات الاستكشاف الكبرى مثل إكسون موبيل، ونوبل إنرجي، وتوتال، وبي بي، مضيفا أنه جاري حاليا تلقي العروض في المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والبترول في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي طرحتها الشركة في مايو الماضي ومن المقرر إغلاقها في نهاية نوفمبر 2018.

وذكر البقلي أنه تم توفير الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلي بكميات بلغت 2.1 تريليون قدم مكعب على مدار العام، حيث تمت زيادة كميات الغاز لمحطات الكهرباء والتوسعات الجديدة بها ليصل استهلاك هذا القطاع إلى 63% من الاستهلاك المحلي للغاز.

وأوضح أنه تمت زيادة الكميات التي يتم توجيهها لمحطات الكهرباء العملاقة التي نفذتها الدولة في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بخلاف المحطات والتوسعات الأخرى الجديدة على مستوى الجمهورية، ووصل استهلاك القطاع الصناعي إلى نسبة 22% من إجمالي الاستهلاك.

وأشار البقلي إلى أنه تم الانتهاء من حزمة من المشروعات الجديدة لخطوط نقل الغاز وتدفيعه لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية على مستوى الجمهورية وخدمة توسعات محطات الكهرباء ليصل إجمالي أطوالها إلى حوالي 51 ألف كيلو متر.

وقال البقلي إن العام شهد توصيل الغاز إلى حوالي 600 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2018 إلى حوالي 8.8 مليون وحدة سكنية منها مدن جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، كما تم توصيل الغاز إلى 1911 عميلا تجاريا منهم 576 مخبزا جديدا ليصل إجمالي المستهلكين التجاريين إلى حوالي 19 ألف مستهلك.

وأضاف أنه تم توصيل الغاز أيضا إلى 91 مستهلكا صناعيا ليرتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالي 2500 مستهلك مما ساهم في توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

كما تم خلال العام تحويل حوالي 14 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي بما يمثل أكثر من ضعف العدد الذي تم تحويله العام السابق عليه، إلى جانب إنشاء 4 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز، وفقا للبقلي.

وارتفع بذلك إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 244 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن من خلال 71 مركز تحويل، ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين تتبع 6 شركات عاملة بالمجال في 22 محافظة.

وقال وزير البترول إن استراتيجية الوزارة تعطي الأولوية لتوفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المحلي والذي تم تدبير كافة احتياجاتها من الغاز خلال السنوات الأخيرة بما يساعد على إعطاء دفعات مستمرة لعمليات التنمية الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة والتي تعد الطاقة ركيزة أساسية في تحقيقها.

وأضاف الملا أن الوزارة تعمل بقوة على زيادة معدلات التنفيذ في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل خلال الفترة المقبلة يدعمها في ذلك المبادرات التي اتخذتها بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين في تكلفة توصيل الغاز.

وذكر أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم والمتابعة المستمرة للشركات العاملة في هذا النشاط ضمانا للالتزام بخطط التوسع في التوصيل إلى كافة أنحاء الجمهورية.