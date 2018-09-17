سوديك تفوز بترسيه أرض لإقامة مشروع سكني بالشيخ زايد بـ 14.2 مليار جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" اليوم الإثنين إنها حصلت على قطعة أرض بمساحة 500 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع عمراني متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت في بيان للبورصة أنها تلقت خطابًا من الهيئة أمس يفيد بترسية قطعة أرض مساحتها 500 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد، والتي تقدمت الشركة بعروضها للهيئة في مارس الماضي.

وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجمالي مدفوعات بقيمة 14.2 مليار جنيه على مدار 11 عامًا منهم أقساط ثابتة بقيمة 8.5 مليار جنيه بالإضافة إلى 15% من قيمة المتحصلات السنوية، بحسب البيان.

وأضاف الشركة أن سعر متر الأرض محدد القيمة بمبلغ 2300 جنيه للمتر المربع على أساس صافي القيمة الحالية باحتساب معدل خصم 16%.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي التعاقدات للمشروع المقرر إنشاؤه على تلك الأرض حوالي 43 مليار جنيه خلال 8 سنوات.

وتقع قطعة الأرض الجديدة في امتداد مدينة الشيخ زايد، على بعد حوالي 10 دقائق من سوديك وست، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يضم المشروع الجديد 5 آلاف وحدة، ليكرر تجربة الشركة في إقامة مجتمع متعدد الاستخدامات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 11 عامًا، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إن هذا المشروع يرفع محفظتها من الأراضي إلى حوالي 8 ملايين متر وهو ما يمنح سوديك رؤية واضحة لتطوير مشروعات جديدة على مدار 10 سنوات قادمة على الأقل.

وتستهدف مشروعات سوديك الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط وتبدأ أسعار وحداتها من نحو 600 ألف جنيه للوحدة.