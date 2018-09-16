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"القابضة الكيماوية" تحيل مخالفات تطوير "القومية للأسمنت" للنيابة العامة

05:09 م الأحد 16 سبتمبر 2018
"القابضة الكيماوية" تحيل مخالفات تطوير "القومية للأسمنت" للنيابة العامة

عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكي

كتبت- شيماء حفظي:

قال عمادالدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة أحالت ملف تحديث وتطوير خطوط إنتاج شركة القومية للأسمنت، عن طريق شركة أسيك التابعة لمجموعة القلعة، إلى النيابة العامة.

وأضاف مصطفى، أن "كافة المخالفات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت أصبحت الآن لدى النيابة العامة، وآخرها ملف "أسيك" الذي كان محالا في عام 2015، إلى الرقابة الإدارية، كتبنا نسخة جديدة من الملف، وأرسلناه إلى النيابة العامة".

وكانت الشركة القومية للأسمنت أنفقت حوالي 1.2 مليار جنيه على تطوير وصيانة مصنعها، والتي استغرقت حوالي عام ونصف العام، لكنها لم تنجح في تقليل استهلاك الغاز، كما أن الشركة تحولت للخسارة.

ووافقت البورصة المصرية، اليوم الأحد على شطب أسهم الشركة القومية للأسمنت، من قاعدة بيانات التداول، ومن المقرر عقد جمعية عمومية خلال الشهر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائي، يرجح أن يكون بالتصفية، بعد ظهور نتائج الدراسة الخاصة بموقف تشغيل الشركة، والتي انتهت إلى عدم جدوى تشغيلها.

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عماد الدين مصطفى الشركة القومية للأسمنت شركة أسيك البورصة

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