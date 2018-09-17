ماذا تعرف عن شركة "أموك" المقرر طرحها في البورصة؟

كتبت- شيماء حفظي:

تنتظر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" طرح حصة جديدة من أسهمها في البورصة، خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الشهر الماضي أن الحكومة ستطرح حصة من أموك تقدر بـ 20% في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي إن شركة إن أي كابيتال مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت بنك HSBC لتولي تنفيذ عملية الطرح.

وتوقع وزير المالية، محمد معيط أن تبلغ حصيلة الطرح نحو 2.8 مليار جنيه.

والشركة مدرجة في البورصة، وتبلغ نسبة الأسهم الحرة المتداولة حاليًا في السوق حوالي 18.7%.

وتنتج الشركة السولار والمازوت، والبوتاجاز، وتساهم في توفير هذه المنتجات بالسوق المحلي، بدلا من استيراده، حيث تضخ كافة إنتاجها من هذه المواد في السوق المحلي، في حين تتجه لتصدير جزء من إنتاجها من الشمع والمازوت.

ماذا تعرف عن أموك؟

تأسست شركة أموك، في مايو 1997، برأسمال مرخص به ملياري جنيه، ورأسمال مصدر ومدفوع بقيمة 861 مليون جنيه، بعدد أسهم 1.2915 مليار سهم.

وتعمل أموك، في إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية، والشموع البارافينية ومنتجاتها ومشتقاتها، وتعظيم إنتاجية السولار، وإنتاج البافتا والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الأفران، وبيعها في السوق المحلي والتصدير، وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين.

وتوفر الشركة جزءً من احتياجات السوق المحلي، من بعض المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز، والزيوت المتعادلة الأساسي والخاصة والنافتا والمازوت.

وخلال العام المالي الماضي، وفرت الشركة منتجات للسوق المحلي بلغت 1.580 مليون طن، بمبلغ 729 مليون دولار، بما يعادل 12.88 مليار جنيه، وفقا لتقرير مجلس الإدارة أرسلته للبورصة.

وبلغت قيمة ما وفرته الشركة للسوق المحلي من "سولار، ونافتا، وبوتاجاز" نحو 321 مليون دولار، بحسب التقرير.

كما بلغت صادرات الشركة العام المالي الماضي، نحو 65 مليون دولار بما يعادل 1.153 مليار جنيه، من صادارتها للشمع والمازوت.

حصة المال العام في أموك

وفقًا لتقرير مجلس إدارة الشركة، عن العام المالي الماضي، تبلغ نسبة الأسهم التي يتم التداول في البورصة 18.7% من أسهم الشركة، بينما تتوزع ملكية باقي أسهم الشركة كالتالي: يساهم قطاع البترول بنسبة 27% من أسهم الشركة موزعة بين شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 20%، و3.6% للجمعية التعاونية للبترول، ومصر للبترول بنسبة 3.6%.

وتمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة نسبة 25.3% وشركة مصر للتأمين 5.4%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 4.5% .

كما تتوزع ملكيتها على صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 5.1% و5% لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال، و8.7% شركة مصر المالية للاستثمارات.

وفي تصريحات سابقة، لرئيس مجلس إدارة الشركة، في يوليو الماضي، قال إن قطاع البترول سيحتفظ بحصته في الشركة بعد تنفيذ عملية الطرح، وإن حصة التي ستطرح ستكون من ملكية حصة البنوك وصناديق الاستثمار، وإن الطرح سيكون من حصة شركة الأهلي كابيتال البالغة 25.3%.

أداء شركة المالي

تعد أموك من الشركات الرابحة، حيث سجلت ارتفاعًا في أرباحها خلال العام المالي الماضي (2017-2018) بنسبة 36% لتحقق أرباحًا بقيمة 1.49 مليار جنيه.

كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 14 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وتعتزم الشركة، رفع قيمة استثماراتها للعام المالي الجاري (2018-2019 ) من 1.5 إلى 3 مليارات جنيه، توجه لاستكمال عمليات التطوير، وإضافة وحدة السولار، وتنفيذ مشروع تكرير المازوت.

وفي أغسطس الماضي أصبحت الشركة، من بين الشركات المسموح لها بتحويل (إصدار-إلغاء) شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية، بعد موافقة لجنة شهادات الإيداع بالبورصة المصرية.