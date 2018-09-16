غدا.. سحر نصر تعرض إحصائيات الاستثمار عن العام المالي الماضي

كتب - مصطفى عيد:

تعقد سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، لعرض إحصائيات الاستثمار في السنة المالية الأخيرة 2017-2018.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر أيضا الإعلان عن أكثر الشركات المستثمرة في مصر، حيث من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكبر شركات مستثمرة في مصر من كافة أنحاء العالم.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.3% ليسجل تدفقات للداخل بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018 مقابل نحو 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.