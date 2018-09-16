مصريتان ضمن قائمة "فوربس" للسيدات الأكثر تأثيرًا في القطاع الحكومي

القاهرة- مصراوي:

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، نائب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال، ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في القطاع الحكومي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المجلة أمس.

وحلت لنبى هلال في المركز الثالث في القائمة التي ضمت 10 سيدات، كما ضمت القائمة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التي حلت في المركز الثامن.

وعينت لبنى في منصب نائب محافظ البنك المركزي في عام 2016، وكانت تشغل من قبل نائب ثانٍ لمحافظ البنك المركزي في عام 2011 لتصبح أول امرأة تعين في مجلس إدارة البنك.

وعملت لبنى من قبل كرئيسة للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، كما تحتل أيضا منصب نائب رئيس المعهد المصرفي المصري.

وتصدرت قائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرا في القطاع الحكومي، نروة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات تلتها سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، ثم لبنى هلال.

وجاء في المركز الرابع نزهة حياة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ثم ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في الإمارات.

وجاء في المركز السادس ماجدة علي راشد، رئيس إدارة الاستثمارات العقارية بهيئة أراضي دبي، ثم مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ونيفين جامع، وشهلاء عبد الرزاق البستكي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون وأخيرًا مريم محمود فكري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التشغيلي ورئيس قطاع المقاصة والتسوية والإيداع بسوق دبي.

وتشير فوربس إلى أن القائمة تضم سيدات أدين دوراً جوهرياً في قطاع البنوك والخدمات المالية.

وتعتمد فوربس لاختيار قائمتها على الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد والمنصب ومدى تأثيره.