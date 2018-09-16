مصر تستحوذ على النصيب الأكبر في قائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرًا

القاهرة- مصراوي:

حصدت مصر 19 مركزًا، في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط للسيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط في العام الجاري، لتستحوذ مصر على المركز الأول من حيث عدد السيدات التي ضمتهم القائمة.

وأعلنت مجلة فوربس، في احتفالية أمس عن السيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2018، وهي قائمة ضمت 100 سيدة عربية وأجنبية.

وللمرة الأولى، تتضمن قائمة العام الحالي سيدات غير عربيات يعملن في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عددهن 16 سيدة غير عربية في صناعات وقطاعات متنوعة، بحسب فوربس.

واعتمدت فوربس لاختيار قائمتها على إيرادات الشركات التي تديرها السيدات والمنصب، ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤديه، وعدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة.

ورغم أن السيدات المصريات لم يتواجدن في العشر الأوائل من القائمة إلا أنهن استحوذن على النصيب الأكبر من التواجد مقارنة ببقية الدول.

وكانت أول مصرية في القائمة، هي إلهام محفوظ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بتلكو، حيث جاءت في المركز 16، تبعتها منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة ذو الفقار وشركاه في المركز 16.

وجاءت داليا الباز، رئيس قطاع المخاطر والعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري في المركز 20، ثم سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمارات في المركز 23.

واحتلت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد- مصر المركز 30، ثم ميرفت زهدي سلطان، رئيس مجلس البنك المصري لتنمية الصادرات، المركز 31.

وجاءت سحر فرحات، نائب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية في المركز 43، ورشا الأزهري، رئيس القطاع المالي فودافون مصر في المركز 45، ثم هانيه صادق، الرئيس التشغيلي والمدير التنفيذي ببنك HSBC مصر، المركز 46.

واحتلت مروة العيوطي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لأورانج مصر، المركز 47، وهند الشربيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة التشخيص المتكاملة، المركز 54.

وبحسب القائمة فإن ريم أسعد، التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، احتلت المركز 64، ثم هلا صقر، العضو المنتدب التجاري وفا بنك – مصر، في المركز 66.

وجاءت هدى منصور، المدير الإداري لشركة SAP Egypt للتكنولوجيا في المركز 78، ونشوة الرويني الرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا للإعلام في المركز 82 ونهى الغزالي، العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار فاروس القابضة، المركز 85.

وضمن المصريات التي ضمتهم القائمة شهيرة زيد، الرئيس التنفيذي لـ MZ Investment ونائب رئيس مجلس الإدارة مجموعة ماريديف النقل والخدمات اللوجيستية، حيث جاءت في المركز86، ورانا عدوي، العضو المنتدب لأكيومن لإدارة الأصول، في المركز 89، وسهى التركي، المدير المالي لبنك القاهرة والتي احتلت المركز 96.

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