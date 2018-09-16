مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة يعقد أول اجتماع له بالتشكيل الجديد

كتبت- إيمان منصور:

عقد مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة الاجتماع الأول له بعد إعادة تشكيل المجلس، بحسب بيان من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأحد.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في البيان إن المعهد سيمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الرئيسية المنوط به تنفيذها.

وبحسب البيان فإن المعهد عقد خلال فترة وجيزة العديد من الدورات والبرامج لبناء قدرات العامل بالجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي والتي تسعى للنهوض بالكفاءات الموجودة داخل الجهاز وتعزيز قدراتهم.

وقال البيان إن الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد شهد ترتيبًا لاستراتيجيات وخطط المعهد للمرحلة المقبلة ومناقشة آليات وسبل تطوير الخدمات التي يقدمها المعهد والتي من المقرر أن تتضمن عقد المزيد من البرامج والدورات وورش العمل التي تصب في مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل خاص والمواطن المصري بشكل عام.