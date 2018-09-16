التجارة: صادرات مصر غير البترولية ترتفع 14.3% في 7 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع حجم الصادرات المصريةغير البترولية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 14.3% حيث بلغت 14 مليار و892 مليون دولار مقابل13 مليار و25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وقال البيان إن الواردات المصرية ارتفعت بنسبة زيادة قدرها 15.28% حيث بلغت 38 مليار و156مليون دولار مقارنة بـ 33 مليار و97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأضاف البيان أن معدلالتبادل التجاريللسلع غير البترولية ارتفع خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري بنسبة 15.01% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وسجلالتبادل التجاريبين مصر والدول الأخرى خلال هذة الفترة نحو 53 مليار و48 مليون دولار مقابل 46 مليار و122 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع حجمالتبادل التجاريبين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للسلع غير البترولية خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 29.2% حيث سجلت 3 مليار و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حققت معدلاتالتبادل التجاريمع الدول الأفريقية بدون الدول العربية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 24.8% حيث سجلت مليار و447 مليون دولار مقابل مليار و159 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت معدلاتالتبادل التجاريالسلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 11.8% حيث بلغت 7 مليار و946 مليون دولار مقارنة بـ 7 مليار و104 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.