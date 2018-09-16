الدولار يستقر في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، عند نفس مستويات أسعاره نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وهو نفس أسعار نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.