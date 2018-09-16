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شركة القلعة توضح علاقتها بالمحبوسين على ذمة قضية التلاعب بالبورصة

10:45 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
شركة القلعة توضح علاقتها بالمحبوسين على ذمة قضية التلاعب بالبورصة

شعار شركة القلعة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن عمرو القاضي، رئيس قطاع المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، تم حجزه أمس على ذمة القضية المعروفة الإعلامية بالتلاعب بالبورصة بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حجز القاضي، جاء لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأضافت أن اتهام القاضي، ناتج عن ملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني المصري، إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك وهي عضوية بصفته الشخصية.

وبحسب البيان فإن شركة القلعة لم يسبق لها التعامل على أسهم ذلك البنك ولم تكن يومًا مساهمًا أو عضوًا بمجلس إدارته وأن الشركة ليست طرفًا وإن أعمالها مستقرة.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة، كما شمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.

شركة القلعة للاستشارات المالية قضية التلاعب بالبورصة البورصة

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