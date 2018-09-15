توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول باستثمارات أكثر من مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول اليوم السبت إنها وقعت اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز في منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي أكثر من مليار دولار.

وأضافت في بيان صحفي اليوم إن الاتفاقيتين وقعتا مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية باستثمارات حدها الأدنى حوالي أكثر من مليار دولار ومنحة توقيع مليوني دولار والالتزام بحفر 12 بئرًا جديدًا.

وبحسب بيان الوزارة فإن الاتفاقية الأولى مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات حوالي مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة.

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجي ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 4 آبا، وفقًا للبيان.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في البيان إن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية من أجل تنمية موارد مصر من البترول والغاز واكتشاف ثرواتها الكامنة بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال البترول والغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية أثمرت عن نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول منذ يونيو عام 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 15 مليار دولار.

وتوسعت مصر مؤخرًا في التنقيب عن الغاز والبترول، بعدما اكتشتف حقل ظُهر للغاز الطبيعي وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.