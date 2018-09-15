سحر نصر: منتدى "أفريقيا 2018" سيركز على دور المرأة وتمكينها

القاهرة- مصراوي:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم السبت، إن جلسات منتدى أفريقيا 2018، ستركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى "تمكين المرأة في أفريقيا".

ووفقا للبيان، تنظم الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر "أفريقيا 2018" في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

وقالت نصر، إن منتدى أفريقيا 2018، ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أنه بناءً على نجاح العام الماضي، سيعقد يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الافريقية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تؤكد على دورها الأفريقي من خلال استضافة مؤتمر "أفريقيا 2018" والذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضافت "هذا سيساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية، باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطني القارة ويحسن من دخولهم، ويقضي على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل".