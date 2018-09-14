تحالف مصرفي من خمسة بنوك لتمويل شركة "أويلكس" بـ 2.4 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري في بيان، إن 5بنوك مصرية وقعت عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه، لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس .

وبحسب بيان البنك، فإن تحالف البنوك المانحة للتمويل يتكون من كل من البنك الأهلي بحصة إجماليه مليارجنيه، وبنك أبو ظبى الأول بحصة 480 مليون جنيه، وبنك القاهرة بحصة 370 مليون جنيه، والبنك العربي بحصة 350 مليون جنيه وبنك قناة السويس بحصة 200 مليون جنيه .

وقال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي، إن التمويل الذي تم الاتفاق عليه، يستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة مستهدفة 1.5 مليون طن سنويا والذي يمثل61% من التكلفة الاستثمارية لإنشاء المجمع والذي يعتبر أكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رياض أن التمويل يستهدف أيضا تمويل احتياجات رأس المال العامل للمشروع والذي سيتم ضخه عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع، مضيفا أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتى السحب والسماح.

وقال شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس إن الهدف الرئيسي من إنشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي دعما للاقتصاد الوطني حيث يستوعب المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والاكساب.

وقال هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي إن الصفقة التوميلة المشتركة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات حيث يحرص البنك الأهلي المصري على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصري.

وأضاف عكاشه أن البنك الأهلي ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دورا بارزا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الانتاج.