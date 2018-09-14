مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أقل نمو في 6 أشهر

القاهرة- وكالات:

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أقل زيادة في ستة أشهر خلال أغسطس مع تقليص المستهلكين لمشترياتهم من السيارات والملابس، لكن التعديلات الصعودية لبيانات يوليو تبقي التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثالث دون تغير يذكر، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1% الشهر الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ فبراير. وجرى تعديل بيانات يوليو صعوديا لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.7 بالمئة مقارنة مع 0.5% في القراءة السابقة.

وترجح الزيادة المتواضعة في مبيعات التجزئة أن ارتفاع أسعار البنزين ربما يكون يؤدي إلى تراجع الإنفاق على بنود أخرى. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.4% في أغسطس.

وزادت مبيعات التجزئة في أغسطس 6.6% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية 0.1% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة صعوديا عند 0.8% في يوليو.

وكان نمو مبيعات التجزئة الأساسية في القراءة الأولى لشهر يوليو 0.5%.