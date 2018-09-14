  • عاجل:بيان حاسم.. الحكومة تكشف حقيقة حذف مواطنين من التموين بسبب الدخل المرتفع (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    الليرة التركية تتراجع بعد رفع أسعار الفائدة

    10:49 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
    الليرة التركية تتراجع بعد رفع أسعار الفائدة

    الليرة التركية

    القاهرة- وكالات:

    تراجعت الليرة التركية في تعاملات اليوم الجمعة بعد يوم من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس، بحسب وكالة رويترز.

    وكانت العملة التركية ارتفعت إلى 6.08 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة أمس الخميس لكنها تراجعت قليلا في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة.

    وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.13 ليرة للدولار. وخسرت العملة 40% من قيمتها هذا العام.

    تركيا الليرة التركية سعر الصرف الدولار الأمريكي العملة التركية

    الخبر التالى:

    اليورو يرتفع عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان