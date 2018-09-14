اليورو يرتفع عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

ارتفع اليورو فوق 1.17 دولار مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات واستمرت في الضغط على الدولار في الوقت الذي تعافت فيه معنويات المستثمرين على نطاق واسع ودعمت العملة الأوروبية الموحدة، بحسب وكالة رويترز.

وأدى قرار البنك المركزي التركي أمس الخميس برفع أسعار الفائدة إلى تعاف في أصول السوق الناشئة، بينما تلقت المعنويات في السوق الأوسع نطاقا دعما اليوم الجمعة من الآمال في أن تفضي جولة مباحثات جديدة إلى خفض التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1714 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 30 أغسطس، بينما هبط مؤشر الدولار.

وهبطت الليرة التركية قليلا إلى 6.040 ليرة للدولار بعدما اختتمت تعاملات أمس الخميس على ارتفاع بأكثر من 4%.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% إلى 6.8475 يوان للدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.2% إلى 0.7207 دولار أمريكي.

والدولار الاسترالي على مسار الارتفاع بأكثر من 1% خلال الأسبوع بعدما تعافى من أردنى مستوى في عامين ونصف العام الذي بلغ 0.7085 دولار أمريكي الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العملة اليابانية إلى 111.83 ين للدولار بزيادة بلغت نسبتها 0.1%.