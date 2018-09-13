عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام تواصل الارتفاع

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام واصل صعوده في عطاء اليوم.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.50 بالمئة من 19.43 بالمئة في العطاء السابق، بينما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما إلى 19.30 بالمئة من 19.25 بالمئة.

وباعت مصر اليوم أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه (459.35 مليون دولار) رغم وجود طلبات شراء بنحو 11.049 مليار جنيه، في حين باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 13.388 مليار جنيه رغم وجود طلبات شراء بنحو 15.014 مليار جنيه.

وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة رويترز، "هناك طلب عال اليوم في سوق ما بين البنوك وسط شح في معروض الأذون، ولذا وجدنا عروض الشراء الكبيرة اليوم في العطاء".

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.