وزير البترول الأسبق: إنتاج حقل "ظهر" تضاعف 6 مرات منذ افتتاحه

كتب - معتز عباس:

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه في الفترة ما بين نهاية عام 2011 حتى منتصف 2015، كانت الدولة تعيش أزمة طاحنة في توافر المواد البترولية، نتيجة تأخر بعض عمليات البحث والتنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أنه في الفترة من 2009 حتى 2011 لم تدخل أي مشاريع جديدة على خارطة الإنتاج.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، إنه من المتوقع وصول إنتاج حقل ظهر إلى الطاقة القصوى 2.7 مليار متر مكعب يوميًا في نهاية 2019، لافتًا إلى أن هذا الإنتاج سيساهم في توفير ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار سنويًا.

وأكد أن تضاعف إنتاج حقل "ظهر" 6 مرات ووصول الإنتاج إلى 2 مليار متر مكعب يعتبر إنجازًا كبيرًا للغاية.