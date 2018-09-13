الدولار يرتفع أمام الجنيه في كريدى أجريكول بنهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

صعد سعر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر سعر صرف الدولار في 9 بنوك عاملة في مصر عند نفس مستويات الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع دون تغيير عن الصباح.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.