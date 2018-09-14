مصدر يكشف عن موعد طرح هواتف "أيفون" الجديدة في مصر

كتبت - شيماء شلبي:



قال مصدر مسؤول بشركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إنه من المتوقع أن يتم طرح هواتف آبل الجديدة "iPhone Xs وiPhone Xs Max وPhone XR" في السوق المحلي منتصف أكتوبر المقبل.



وتوقع المصدر أن يبدأ الحجز المسبق لهذه الأجهزة في مصر قبل موعد طرحها بأسبوع.



وأعلنت شركة أبل يوم الأربعاء، عن عدد من منتجاتها أهمها الإصدارات الثلاثة من الآيفون الجديدة، والتي أكد المصدر أنها تعالج المشكلات التي واجهت المستخدمين مع الموديل السابق "iphoneX", متوقعا أن يحقق الموديل الجديد ارتفاعا في المبيعات بنسبة 25% عن تلك التي حققها الموديل السابق.



وبحسب المصدر، فإن آبل تعمدت من خلال الموديل الجديد تلافي عيوب الموديلات السابقة خاصة بعد التجارب السيئة التي أعلن عنها بعض المستخدمين مع آخر إصداراتها.



وقال المصدر إن الشركة أضافت العديد من المميزات الجديدة التي ستصالح بها مستخدميها أهمها البروسيسور، وهو أول بروسيسور بدقة تصنيع 7 نانو ميتر، وهو ما يعني وجود حوالي 7 تريليون ترانزستور يعمل على زيادة سرعة الجهاز وتحسين أدائه، كما أنه يساعد في تحسين أداء الكاميرا بشكل كبير.



وأضاف "الموديلات الجديدة أيضا تدعم لأول مرة شريحتي اتصال، وهو ما سيخدم عددا كبيرا من المستخدمين الذين طالبوا آبل بإصدار هاتف بشريحتين".



وأعلنت أبل أيضا عن طرح الساعة الجديدة "series 4"، وقال مصدر مسؤول بشركة أبل العالمية لمصراوي، إن الشركة ألغت المقاسات القديمة 38 و42، واستبدلتها بمقاسات 40 و44.

وتقوم الساعة بعمل رسم قلب حقيقي في 30 ثانية معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، كما تقوم بالاتصال بالطوارئ وترسل "اللوكيشن" إذا شعرت أن المستخدم وقع من مكان عالٍ أو حدثت له حادثة، كما ترسل كل البيانات الطبية في هذه الحالة.



وأصدرت أبل نسختين من الساعة الأولى عادية بدون شريحة - وهي التي من المنتظر أن تطرح بالسوق المحلي - بسعر 399 دولار، أما النسخة التي تدعم شريحة إلكترونية ستطرح في عشر دول حول العالم فقط ليس من بينها مصر، بحسب المصدر بشركة آبل، والتي يصل سعرها إلى 499 دولار.