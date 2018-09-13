وزارة قطاع الأعمال تبحث تطوير "النصر للسيارات" مع الشركات الروسية

كتبت - شيماء حفظي:

قال نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، إن شركات صناعة السيارات الروسية مهتمة بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات، ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات.

جاء ذلك خلال لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع أسلانوف، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وبحث الجانبان فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، وأشار الوزير إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.

وقال الوزير إن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.