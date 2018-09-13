  • عاجل:بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    وزارة قطاع الأعمال تبحث تطوير "النصر للسيارات" مع الشركات الروسية

    11:34 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
    وزارة قطاع الأعمال تبحث تطوير "النصر للسيارات" مع الشركات الروسية

    وزير قطاع الأعمال خمع رئيس مكتب التمثيل التجاري ال

    كتبت - شيماء حفظي:

    قال نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، إن شركات صناعة السيارات الروسية مهتمة بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات، ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات.

    جاء ذلك خلال لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع أسلانوف، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

    وبحث الجانبان فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، وأشار الوزير إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.

    وقال الوزير إن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.

    وزارة قطاع الأعمال شركة النصر للسيارات الشركات الروسية هشام توفيق صناعة السيارات

    الخبر التالى:

    التجارة توقع بروتوكولا مع "بوابة مصر" لترويج الصادرات المصرية في الخارج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان