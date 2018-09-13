التجارة توقع بروتوكولا مع "بوابة مصر" لترويج الصادرات المصرية في الخارج

كتبت - إيمان منصور:

وقعت وزارة التجارة والصناعة، بروتوكول تعاون مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية "EG-Gate"، في مجال الترويج الإلكتروني للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن البروتوكول يستهدف دعم وتنمية صادرات الصناعات والمنتجات المصرية وزيادة معدلات التجارة الخارجية من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية لدى كافة الشركات المصرية.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف أيضا رفع القدرات المؤسسية للشركات في مجال التجارة الالكترونية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، وتوفير متاجر إلكترونية متخصصة في إطار منظومة متكاملة للتسويق والتجارة الإلكترونية.

وذكر الوزير أن البروتوكول يدعم أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتنمية قطاعي التجارة والصناعة، وزيادة معدلات صادرات المنتجات والخدمات المصرية للأسواق العالمية، وتعظيم موارد ومدخلات العملات الأجنبية للدولة.

وقالت ميناس إبراهيم الرئيسة التنفيذية والعضوة المنتدبة لشركة بوابة مصر للعالم، إن البروتوكول يستهدف توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتسويق والتجارة الإلكترونية للمنتجات المصرية، وزيادة الفرص التسويقية، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وربط الصناعات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضافت أن البروتوكول يستهدف أيضا توفير متاجر إلكترونية للشركات المصرية على البوابة القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية "EG-Gate"، والعمل على بناء العلامة التجارية الخاصة بها، وتوفير آليات إدارة تلك المتاجر، ومواقع التسويق والتجارة الإلكترونية الخاصة، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني لدعم الشمول المالي.

وذكرت ميناس إبراهيم أن الاتفاق يسهم في تحسين الصورة الذهنية للصناعات والمنتجات المصرية وتسويق علامة الجودة للصناعات المصرية "بكل فخر صنع في مصر" عالميا.

وأشارت إلى أن أهداف شركتها تتوافق مع أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2016 - 2020)، حيث تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية وخفض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبحسب البيان، يتضمن دور وزارة التجارة والصناعة في إطار الاتفاق توفير قواعد البيانات الخاصة بالمصانع والشركات التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية في كافة القطاعات وتحديد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتي سيتم تسويقها من خلال بوابة التسويق والتجارة الإلكترونية "EG-Gate".

كما يتضمن دور الوزارة اعتماد البوابة باعتبارها المنصة الرسمية القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية لمصر، وذراع الوزارة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية، كما ستوفر الوزارة أيضا الدعم الفني والمالي والخدمات المتاحة من كافة الجهات التابعة لها والمعنية بتنمية الصادرات لدعم المصدرين المصريين المسجلين على بوابة مصـــــر للعالم.

وتوفر الشركة في إطار الاتفاق متاجر إلكترونية لكافة الشركات المشتركة على المنصة وبوابة الصادرات المصرية، كما ستوفر دورات تدريبية حول إدارة مواقع التسويق والتجارة الإلكترونية بالشركات.

ويتضمن دور الشركة أيضا توفير الخدمات اللوجستية الخاصة بالتسويق والتجارة الإلكترونية محليا وعالميا من خلال الربط ببرامج إلكترونية مع كافة شركات الشحن الداخلية والخارجية، وتسهيل ربط حسابات الشركات على المنصة بالحسابات البنكية للأعضاء المشتركين لتلقي مدفوعات التجارة الإلكترونية.

ويشمل دور الشركة كذلك توفير آليات تتبع الشحنات خلال كافة مراحل الشحن والتصدير، وتوفير كافة آليات الدفع الإلكتروني لكافة الشركات، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لكافة الأنشطة الداعمة للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بالهيئات المعنية بوزارة التجارة والصناعة .

وشركة "بوابة مصر للعالم الرقمية" هي إحدى شركات صندوق تحيا مصر، ومجلس إدارتها يضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والآثار.