الدولار ينخفض في مصرف أبوظبي مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر بيع الدولار أمام الجنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس الصباحية، بينما استقر سعر صرف الدولار في 9 بنوك عاملة في مصر عند نفس مستويات الأمس.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء وانخفض سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 17.96 جنيه مقابل و17.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع دون تغيير عن الأمس.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.