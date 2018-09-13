وزيرة الاستثمار تعتمد قرارات نماذج العقود والأنظمة الأساسية لتأسيس الشركات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن الوزيرة سحر نصر اعتمدت قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأضاف البيان، أن الوزيرة اعتمدت أيضًا قرارًا بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.

وقالت الوزيرة، إن هذه القرارات هي أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية.

وأضافت "يأتي ذلك للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار".

بالإضافة إلى مواكبة التشريعات الاقتصادية لافضل التطبيقات العالمية في مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، وفقا للوزيرة، مشيرة إلى أنه تم اصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.

وتأتي هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من إصدار الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه سبق إصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.