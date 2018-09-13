بعد استحداث رسوم جمركية عليه.. هل تتأثر أسعار السمك في السوق المحلي؟

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السمك المستورد لن تتأثر في السوق المحلي بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأسماك، ضمن تعديل التعريفة الجمركية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة أمس الأربعاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وبدء العمل به من أمس.

واستحدث قرار التعريفة الجمركية الجديدة عددًا من البنود منها الأسماك الطازجة والمبردة والمدخنة والمنتجات السمكية، بحسب ماقاله السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، لمصراوي.

وبحسب نص القرار فإن نسبة الجمارك المفروضة على الأسماك الطازجة والمبردة والمدخنة تقدر بـ 5%.

وقال فهمي، وهو تاجر ومستورد أسماك، إن فرض تعريفة جمركية على الأسماك الطازجة والمبردة والمدخنة لن يؤثر في أسعار السمك بالسوق، لأن هذه الأصناف لا تستوردها مصر.

"نحن لا نستورد سمك طازج أو مبرد لأنه متوفر لدينا، ولكن نستورد سمك مجمد فقط وهذا النوع لم يستحدث له تعريفة جمركية جديدة وبالتالي لن يرتفع سعره".

أما بالنسبة للسمك المدخن فيتم استيراده عن طريق الفنادق فقط بعيدًا عن سوق السمك والمستهلك العادي، بحسب فهمي.

قال فهمي إن أسعار السمك بالأسواق حاليًا مستقرة منذ أشهر، متوقعا أن يشهد السمك الطازج تراجعًا في سعر خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع بدء عمليات الصيد من البحر الأحمر خلال الشهر الجاري.

وهذا ماتفق عليه عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية الذي قال، لمصراوي في تصريحات سابقة فإن بدء موسم الصيد سينعش أسواق الأسماك أكثر، متوقعًا أن تنخفض أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال إن أسعار الأسماك مستقرة منذ أكثر من شهرين، وذلك بسبب حالة من الركود في الأسواق واستقرار المعروض.

وينطلق موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، في منتصف شهر سبتمبر.

وبلغ سعر كيلو سمك البلطي بين 20 إلى 22 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 35 و40 جنيهًا، وكيلو الجمبري من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، وفقًا لما ذكره فهمي.