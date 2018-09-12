الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوياتها في الصباح.

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع دون تغيير عن الأمس.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.