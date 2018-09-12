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    "توفيق" يطالب القابضة للسياحة بالانتهاء من تطوير منطقة "الصوت والضوء"

    10:56 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    "توفيق" يطالب القابضة للسياحة بالانتهاء من تطوير منطقة "الصوت والضوء"

    عروض الصوت والضوء

    كتبت- شيماء حفظي:

    طالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بضرورة إنهاء مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء، في الموعد المحدد.

    وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير اجتمع مع رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.

    واستمع الوزير إلى العرض التوضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، حيث يستهدف المشروع تطوير شامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، بحسب البيان.

    "بالإضافة إلى تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي" وفقا لبيان الوزارة.

    وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.

    هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال ميرفت حطبة عرض الصوت والضوء تنشيط السياحة

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