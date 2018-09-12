أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه، و الكوسة بين 5 و7.5 جنيه، والخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والبامية بين 6 و10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وظلت أسعار العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها، والمانجو العويس بين 17 و23 جنيها، والمانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.6 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا عند 25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الملوخية 2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

البامية بين 6 و10 جنيهات.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 و12 جنيها.