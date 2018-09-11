انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة خلال الأوكازيون الصيفي لكنه أقل من المتوقع

كتبت- دينا خالد:

رغم نشاط حركة بيع الملابس الجاهزة إلا أن الأوكازيون الصيفي لم يحدث الانتعاش الذي كان يأمله وينتظره التجار في مصر بعد أن عانت الأسواق من الركود خلال الفترة الماضية.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الرواج الذي أحدثه الأوكازيون الصيفي في الأسواق جاء أقل من المتوقع والطلوب.

"لاشك أن الأوكازيون حقق رواجا، ولكنه أقل من المطلوب.. نقدر نقول أقل من المتوسط"، بحسب زنانيري.

وتابع زنانيري، أن حصيلة المحلات من بيع الملابس الجاهزة بلغت أقل من 50% من الكميات المعروضة خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وكان وزير التموين، علي المصيلحي أعلن بدء العمل بالأوكازيون الصيفي اعتبارًا منذ 6 من أغسطس الماضي ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون، تخفيفًا من معاناة المواطنين بعد ارتفاع الأسعار.

ويستمر الأوكازيون الصيفي حتى منتصف سبتمبر الجاري، بحسب زنانيري، ولكنه أشار إلى أن المحلات ستستمر في التخفيضات حتى عرض الملابس الشتوي في أول أكتوبر.

وقال زنانيري إن نحو 90% من محلات الملابس شاركت في الأوكازيون الصيفي، وبنسب تخفيضات على الملابس الصيفية تتراوح بين 20 و50%.

وكان زنانيري قال في وقت سابق لمصراوي، إن "السوق تعاني حالة شديدة من الركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وزيادة الأسعار، مما جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء".

وأشار زنانيري إلى أن الأوكازيون الصيفي جاء مبكرا هذا العام بنحو 3 أسابيع، بناءً على طلب من اتحاد الغرف التجارية لوزارة التموين، بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق.