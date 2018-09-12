8 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية

كتب - مصطفى عيد:

التقى 5 وزراء مصريين مع وفد مكون من نحو 40 شركة من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر، لعرض أنشطة هذه الشركات والعمل على تيسير أعمالها في مصر وتسهيل خطط التوسعات الخاصة بها، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمس الثلاثاء.

وضم اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والكهرباء، والتجارة والصناعة، والزراعة، ووكيل وزارة الصحة بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار الوفد إلى أن وفدا من كبريات الشركات الأمريكية يعتزم زيارة مصر في أكتوبر المقبل، معربين عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض مصراوي 8 من أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية سواء كانت متعلقة بالعلاقات الاستثمارية أو التبادل التجاري.

1 - إجمالي تدفقات الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى نحو 21.6 مليار دولار، وفقا لوزارة الاستثمار.

2 - نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

3 - تتضمن أبرز الشركات الأمريكية العاملة في مصر مارس، وكوكاكولا، وبيبسيكو، وفيزا، وماستر كارد، وجنرال إليكتريك، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وجوجل، وأوبر، وأمازون، وشيفرون، وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، وماريوت، وبكتل، وكارجيل.

4 - حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة سجل 5 مليارات و 618 مليون دولار خلال 2017 بزيادة 13% عن عام 2016 والذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار، بحسب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

5 - تتمثل أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة في الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، وفقا لنصار.

6 - تتضمن أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والبيوتان، بحسب نصار.

7 - تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز الثالث ضمن أبرز الشركاء التجاريين مع مصر خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2017-2018، حيث وصلت حصتها إلى 5.5% من حجم التبادل التجاري لمصر مع العالم خلال الفترة مقابل 5.9% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه والتي احتلت فيها المركز الثاني، بحسب بيانات البنك المركزي.

8 - وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 3 مليارات و591.5 مليون دولار بزيادة 52 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق عليه، منها واردات بقيمة 2 مليار و125.3 مليون دولار، وصادرات مصرية بقيمة مليار و466.2 مليون دولار.