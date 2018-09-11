محافظ الجيزة ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معارض "العودة للمدارس"

المالية: إقبال كبير من المواطنين على ماكينة "الفكة" بمحطة مترو الشهداء

وزيرة التخطيط تحذر من وصول عدد السكان إلى 132 مليون نسمة في 2030

كتبت - منار الرخ:

افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة التجارية استعداداً للموسم الدراسي الجديد والتي تُقام تحت شعار "العودة للمدارس" بمشاركة ما يزيد عن ٦٠ شركة متخصصة في مجال الأدوات المدرسية، بحسب بيان من الغرفة اليوم الثلاثاء.

وقال المحافظ، إن هذه المعارض مستمرة لمدة أسبوعين في منطقة فيصل، ومركزي أوسيم، والبدرشين، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة ساهمت فى توفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض وسهلت دخول المرافق اللازمة.

وأضاف أن المعارض تضم أدوات مكتبية ودراسية وملابس ومنتجات جلدية، فضلاً عن أجهزه حديثة للحاسب الآلي للطلبة والطالبات لجميع المراحل التعليمية بأسعار تقل عن باقي الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وذكر المحافظ أن المعارض تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء على المواطنين، وفي إطار الدور الهام المنوطة به المحافظة وأجهزة المجتمع المدني في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسى ومحاربة الغلاء.

ورحب المحافظ بالتعاون الملموس مع الغرفة التجارية بالمحافظة و بالجهود التي تبذلها الغرفة في ذلك الشأن، وهو ما تجسد في الفترة الماضية بإقامة 11 منفذاً سلعياً بأسعار مخفضة، وفقا للبيان.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس وتهيئة الجو المناسب لاستقبال الطلبة مع أول أيام الدراسة.

وقال عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن البيع خلال هذه المعارض التي تستمر لمدة أسبوعين سيكون بتخفيضات تتراوح بين 10 و50%.

وأضاف ناصر أن الغرفة ستتحمل كامل تكاليف إقامة المعارض دون أية أعباء مالية على الشركات المشاركة، مشيرا إلى أن الغرفة ركزت فى إقامة المعارض على المناطق الأكثر تكدسا بالسكان.

وذكر عادل ناصر أن أكثر من 60 شركة من كبريات الشركات العاملة في مجال الأدوات المدرسية تقدم حاليا أحدث منتجاتها لمواطني محافظة الجيزة من خلال المعارض الثلاثة التي تنظمها الغرفة على التوازي بشارع الملك فيصل بأرض الهيئة العامة للكتاب على مساحة ألف متر مربع؛ وبمركز البدرشين على مساحة 500 متر؛ وبمركز أوسيم على مساحة 450 مترا مربعا.

وأوضح أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يُعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقا للقانون رقم 158 لسنة 1951 المُنظم لأنشطة الغرف التجارية، مشيرا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات الخدمية بالتعاون بين الغرفة والمحافظة.