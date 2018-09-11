توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسبة 20% في الموسم المقبل

كتبت- دينا خالد:

قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس الشتوي سترتفع بنسبة تصل إلى 20% مع بداية فصل الشتاء المقبل، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج.

"زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج، مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة التي ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار المواصلات والسجائر.. ستؤثر جميعها على أسعار الملابس الشتوية"، بحسب ما قاله الزنانيري.

وهو ما اتفق معه محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، قائلا، إن أسعار الملابس الشتوي سترتفع في الموسم المقبل بنسبة تتراوح بين 5 و15%.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت عن رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 26.9% على استهلاك المنازل والمحلات التجارية والمصانع، بداية من يوليو الماضي.

ورفعت الحكومة، في يونيو الماضي، سعر مياه الشرب إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-30 مترًا".

وقال عبد السلام، إن تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمحروقات، قد بدأ يظهر على تكلفة الإنتاج، نتيجة لارتفاع الفواتير، إلى جانب مطالبة العمال برفع أجورهم.

ورفعت الحكومة في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولي.

وأشار عبد السلام، إلى أن الملابس الشتوي ستعرض في المحلات بداية من منتصف سبتمبر الجاري.

وأضاف الزنانيري، أن الأوكازيون الصيفي سيظل مستمرا حتى عرض الملابس الشتوي في المحلات والتي من المقرر عرضها بداية من منتصف سبتمبر حتى أول أكتوبر.