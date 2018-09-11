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تراجع جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي

01:16 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
تراجع جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب، جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي مقارنة بمستويات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 603 جنيهات مقابل 604 جنيهات للجرام بالأمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 517 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 689 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4832 جنيهًا.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم مع استمرار عزوف المستثمرين وسط توقعات لرفع سعر الفائدة الأمريكي هذا الشهر ومخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

وظل السعر الفوري للذهب مستقرًا دون تغير يذكر عند 1195.79 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب السوق المحلي غرفة القاهرة التجارية التعاملات اليومية

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