أسعار الدواجن تتراجع والبيض يرتفع في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم بقيمة جنيهين في الكيلو عن سعر أمس.

وتراجع كيلو الدواجن بالمزرعة إلى 21 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا، ليسجل 25 جنيهًا بالأسواق مقابل 27 جنيهًا بالأمس، بحسب السيد.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك، وضعف الإقبال منذ عيد الأضحى.

وأضاف السيد أن الإقبال مازال ضعيفًا بعد عيد الأضحى، متوقعا زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد، إن سعر البيض ارتفع بنحو جنيهين، لتسجل الكرتونة نحو 30 جنيهًا بالمزرعة، و35 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف السيد أن سعر الكتكوت ارتفع إلى بين 7 و8 جنيهات، مقابل 5 جنيهات، نتيجة زيادة الإقبال من المربيين بعد انتهاء موسم عيد الأضحى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.