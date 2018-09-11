6.6 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بسوق العبور بين 2.25 و4.75 جنيه، وكيلو البطاطس بين 4.5 و6.6 جنيه، وكيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.6 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا عند 25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الملوخية 2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

البامية بين 6 و10 جنيهات.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 و12 جنيها.