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ارتفاع العجز التجاري التونسي إلى 3.13 مليار دولار في 6 أشهر

03:11 م الإثنين 09 يوليو 2018
ارتفاع العجز التجاري التونسي إلى 3.13 مليار دولار في 6 أشهر

أرشيفية لميناء بحري للبضائع

القاهرة- وكالات:

قال مكتب الإحصاءات التونسي اليوم الإثنين إن العجز التجاري للبلاد زاد 8.8% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 8.16 مليار دينار تونسي (3.13 مليار دولار).

وبلغت صادرات الفترة من يناير إلى 30 يونيو حوالي 20.3 مليار دينار والواردات 28.5 مليار دينار.

كان العجز التجاري للفترة ذاتها من العام الماضي نحو 7.5 مليار دينار.

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