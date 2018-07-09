البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتواصل التراجع الجماعي مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي خلال جلسة تعاملات اليوم الإثنين، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 15786 نقطة، ليقلص بذلك خسائره الصباحية بعد أن زادت عن 1%.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.83%.

وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة في الأوراق المالية، لمصراوي، إن التراجع الذي حدث أول الجلسة جاء نتيجة المخاوف التي انتابت المتعاملين الأفراد، خاصة الأسهم الصغيرة التي شهدت ضغوطا بيعية في أول التداولات.

وأشار النجار إلى المخاوف من التأثيرات السلبية للحرب التجارية التي قد تحدث بين الولايات المتحدة والصين والتي تؤثر على الأسواق العالمية.

وقررت أمريكا يوم الجمعة الماضية، فرض رسوم جمركية على واردات صينية، بنسبة 25% على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، كدفعة أولى من رسوم تستعد الولايات المتحدة لفرضها على الصين بقيمة 50 مليار دولار.

ولم تنتظر الصين كثيرا حيث قررت هي الأخرى فرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على 545 منتجا أمريكيا بقيمة تبلغ أيضا 34 مليار دولار، من ضمنها منتجات زراعية كفول الصويا وغيرها مثل السيارات.

وسجلت تعاملات المصريين خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 832.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 793.6 مليون جنيه، والعرب بقيمة 38.6 مليون جنيه.

وأرجع النجار تسجيل المصريين صافي بيع كبير خلال تعاملات اليوم إلى تنفيذ صفقة على أكثر من 50% من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

وأعلنت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج لعدد 25,884,500 سهم بقيمة إجمالية 825,7 مليون جنيه، حيث تم استثناء الصفقة من تقديم عرض شراء إجباري.

وكانت البورصة المصرية تراجعت بنسبة 1.8% خلال تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 15839 نقطة.

وأرجع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، تراجع البورصة أمس إلى 3 أسباب رئيسية، أولها تراجع أسهم شركات القطاع العقاري نتيجة الحديث عن تطبيق ضريبة على عملية بيع وشراء العقارات بنسبة 2.5%، وتراجع سهم شركة جلوبال تيليكوم القابضة بنسبة 5.8%، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.